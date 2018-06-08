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08.06.2018

Сбербанк снижает ставки по ипотеке до 6,7%

Москва, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - С 9 июня Сбербанк снижает базовые ставки и запускает промоакцию по ипотечным кредитам при покупке жилья на первичном рынке.

Как сообщает пресс-служба банка, максимальный размер снижения составит 0,9 п.п., а минимальная ставка – 6,7% годовых.

Диапазон снижения базовых ставок составит 0,3-0,5 п.п. в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки опустятся до 7,1-9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

Промо-акция позволит получить дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 п.п. для кредитов с суммой от 3,8 млн рублей. С учетом акции диапазон ставок составит 6,7-9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода. Акция действует до 31.08.2018.

«Сбербанк завтра снижает ставки по ипотеке на первичное жилье, чтобы сделать доступнее квартиры в новостройках. Самое значительное снижение – до 0,9 п.п. коснется тех людей, которые пока не являются зарплатными клиентами Сбербанка – отметил директор – дивизиона «ДомКлик» Николай Васев. – Ставка 6,7% – новая рекордно низкая ставка, доступная широкому кругу клиентов».

СПРАВКА:

  • ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
  • Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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