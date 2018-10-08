Сбербанк: средний доход работающих пенсионеров по России составил 46 тысяч рублей в месяц

Москва, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк проанализировал экономическое поведение россиян пенсионного возраста по трем направлениям: занятость, структура расходов и пользование банковскими услугами. Выяснилось, что активность населения начинает ускоренно снижаться в период с 65 до 69 лет.

Как сообщает пресс-служба банка, женщины на пенсии сохраняют трудоспособность дольше, чем мужчины. К 60 годам продолжают трудиться 70% представительниц прекрасного пола (из тех, что работали к моменту выхода на пенсию). К 63 годам эта доля сокращается до 47%. К 65 годам работает лишь 43% мужчин, трудившихся до наступления заслуженного отдыха. К 75 годам на работе остается всего 2% и мужчин, и женщин, занятых к моменту выхода на пенсию.

Работающие пенсионеры в среднем получают зарплату в размере почти 32 тысячи рублей в месяц. Это меньше, чем в среднем по экономике (42 тысячи рублей). Сравнительно высокие зарплаты (44 тысячи рублей) – в крупном бизнесе. Самые маленькие (20 тысяч рублей) – в малом бизнесе. Больше 100 тысяч рублей получают всего 4% пенсионеров.

С учетом пенсии общий доход женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет в среднем – 46 тысяч рублей, и это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста, отмечают в банке.

В результате изучения структуры потребления разных возрастных групп удалось выявить момент, когда она меняется аномально резко. Это происходит в 68 лет. До этого доходы позволяют пенсионеру поддерживать привычный образ жизни. Так, любители путешествий вплоть до 68 лет продолжают посещать новые места столь же активно, как и в 55 лет. Доля расходов на отели колеблется в диапазоне 80-90% от уровня в 55 лет, доли расходов на турагентства и автомобильные поездки – 90-95%. В дальнейшем траты на путешествия монотонно снижаются, уступая место расходам на медицину.

В момент выхода на пенсию зарплатные клиенты Сбербанка имеют достаточно низкий уровень самостоятельных сбережений – в среднем немногим более 150 тысяч рублей.

Активно вкладывать в срочные счета россияне начинают достаточно поздно. До 55 лет имеет депозит лишь каждый десятый зарплатный клиент Сбербанка, после 55 лет – каждый третий.

Дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, в остальных возрастах этот уровень – 106%. Кредитные карты есть у 23% клиентов до 55 лет и у 13% клиентов после 55 лет. Мобильный банк есть у 63% пенсионеров. Все эти цифры показывают на достаточно высокий уровень пользования банковскими сервисами старшей группой населения, поясняют в компании.