«Сбербанк страхование жизни» произвела более 700 выплат по страховым случаям в Приангарье в январе-марте 2020 года

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя страховая компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» в первом квартале 2020 года произвела около 700 выплат клиентам по страховым случаям в Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба банка, всего за первые три месяца этого года компания произвела около 21,5 тысячи выплат клиентам по страховым случаям на общую сумму 2,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат выросло более чем на 40%, сумма выплат – почти на 60%.

«Сбербанк страхование жизни» производит страховые выплаты при наступлении сложных ситуаций, связанных с жизнью или здоровьем клиентов. При этом по программам страховой компании коронавирус COVID-19 не является исключением из страхового покрытия. При наступлении страховых случаев выплаты производятся в счет частичного или полного погашения ипотечных или потребительских кредитов, становятся финансовой помощью в случае травм или тяжелых заболеваний.

Крупнейшая выплата в регионе в первом квартале – 35 млн рублей – произведена в феврале по программе инвестиционного страхования жизни. Также по программе добровольного страхования жизни заемщика потребительского кредита компания в феврале выплатила 3,2 млн рублей. Еще 1,4 млн рублей выплачено по договору ипотечного страхования жизни.