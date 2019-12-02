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02.12.2019

Сбербанк упростил компаниям прием платежей от физических лиц

Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Подключиться к сети приема платежей физических лиц Сбербанка стало еще быстрее и удобнее. Теперь компании могут организовать прием платежей от физических лиц через Сбербанк без визита в офис всего за пять минут.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, чтобы начать принимать платежи за свои услуги в каналах Сбербанка, юридическому лицу – поставщику услуг – достаточно войти в систему Сбербанк Бизнес Онлайн, выбрать расчетный счет, на который будут зачисляться денежные средства от плательщиков, вид услуги и подписать договор электронной подписью. Уже через несколько минут его услуга будет доступна для оплаты в интернет-банке для физических лиц «Сбербанк Онлайн» и сети из более чем 76 тысяч устройств самообслуживания.

К преимуществам заключения такого договора относится упрощение обработки платежей на стороне компании: банк передает юридическому лицу один сводный реестр в день, что удобнее, чем набор отдельных платежных поручений. Комфортнее становится оплата счетов для клиентов – физических лиц: для проведения платежа требуется минимум реквизитов, что минимизирует ошибки при вводе. Это в итоге гарантирует компании получение денег.

– В начале этого года мы предоставили нашим клиентам-юридическим лицам возможность самостоятельно заключить договор за пять минут без визита в банк. Нашей следующей задачей было сократить время вывода услуги в платежные каналы банка. Если раньше это происходило только на следующий день, то сейчас процесс занимает всего несколько минут. Мы рады предоставить нашим клиентам действительно высокотехнологичный сервис, соответствующий требованиям времени, – говорит управляющий директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Оксана Синельник.

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