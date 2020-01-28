Сбербанк утвердил особую ставку льготного кредита для пострадавших от наводнения в Приангарье

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк принял решение об утверждении дополнительной меры поддержки территориям Иркутской области, попавшим в зону наводнения в 2019 году. Банк разработал и принял новую индивидуальную схему кредитования (далее – ИСК) для пострадавших жителей этих муниципалитетов.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, с 24 января 2020 года для граждан, имеющих статус пострадавшего в ЧС в Сбербанке:

утверждена пониженная процентная ставка кредитования – 8%;

продлен срок принятия кредитных заявок до 31 мая 2020 года включительно.

Дополнительно Сбербанком принято решение об упрощении порядка подтверждения гражданами статуса пострадавших в ЧС. Теперь при оформлении кредитной заявки жителям территорий, пострадавших от наводнения, достаточно предъявить только один документ – свидетельство, выдаваемое в рамках постановления правительства Иркутской области от 17.07.2019 №556-пп.

Решение об утверждении нового порядка ИСК банком принято в связи с продлением на региональном уровне до 01.06.2020 действия свидетельств, выдаваемых в соответствии с постановлением правительства Иркутской области от 17.07.2019 №556-пп.