Сбербанк в Иркутской области выдал первые кредиты на зарплату под 0%

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка в Иркутской области выдал первые 20 кредитов под 0% на зарплату по государственной программе. Общий объем выданных беспроцентных целевых займов составил более 22 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба банка, кредиты были одобрены клиентам малого и среднего бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19. В соответствии с федеральным законом №209-ФЗ денежные средства под 0% годовых выдаются по государственной программе кредитования, исключительно на выплату заработной платы для сотрудников малого и микро-бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям. Как показала статистика первой недели работы по приему и одобрению заявок, за беспроцентным кредитом на зарплату чаще всего в Иркутской области обращаются предприятия и организации, относящиеся к отраслям – автоперевозки, общепит, спортивные учреждения (фитнес-залы и клубы), организации дополнительного образования. Одной из первых «Кредит на зарплату 0%» получила компания, оказывающая услуги организации детского досуга – УК «Любо-город». – Наша главная задача сейчас – сохранить коллектив. Это около 100 человек, каждый ценен и важен. Для компании «Любо-город» специалисты коллектива являются бесценным капиталом. Мы всегда много вкладывали и в развитие эмоционального интеллекта сотрудников, и в их квалификацию. Поэтому сейчас делаем все возможное, чтобы период самоизоляции, ударившей по нашей отрасли, не разрушил все то, что создавалось годами. «Кредит на зарплату 0%» от Сбербанка – это та самая «соломинка», которую мы, конечно, ухватили. Ожидаем, что дальше от государства подоспеет поддержка в виде безвозмездных субсидий. Сбербанк очень своевременно предложил актуальный антикризисный кредит, мы оформили его буквально за 5 дней. Сумма немалая – более, чем на 2,5 млн рублей, и сейчас она крайне важна для выплаты зарплаты сотрудникам, – комментирует генеральный директор УК «Любо-город» Артем Цыденов. Кредиты «0%» доступны для компаний, ведущих деятельность более года и относящихся к наиболее пострадавшим отраслям. Займ выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. Кредит – целевой, выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплату страховых взносов. Банк перечисляет заемщику ежемесячные транши кредита – согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц такой транш переводится по новому актуальному реестру. При этом банк контролирует, чтобы зачисление средств шло на счета сотрудников предприятия и на протяжении действия кредитного договора заемщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%. – Антикризисное предложение Сбербанка по кредитованию на заработную плату сегодня крайне важно для малого бизнеса, особенно для небольших компаний. А теперь мы приступили к активной работе еще и с заявками от индивидуальных предпринимателей. Спрос на программу большой, мы стараемся оперативно отрабатывать поступившие заявления. Корпоративный бизнес Сбербанка в этот период работает в полном составе и без выходных, чтобы максимально оперативно отработать все обращения от клиентов. Важно и то, что кредит на зарплату 0% можно оформить дистанционно. Первые реализованные сделки является знаковыми – они подтверждают и доступность, и актуальность предложения того, что программа не просто существует на бумаге. Она реально работает и наши клиенты уже начали ей пользоваться, – отмечает управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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