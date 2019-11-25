Сбербанк выдал свыше 2,6 тысячи кредитов малому и среднему бизнесу более чем на 110 миллиардов рублей

Москва, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За 11 месяцев 2019 года Сбербанк уже выдал более 2,6 тысячи кредитов на сумму свыше 110 млрд рублей по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса министерства экономического развития РФ. Тем самым запланированные показатели были достигнуты раньше срока, сообщает пресс-служба банка.

Программа устанавливает для заемщиков сниженную процентную ставку в размере не более 8,5% годовых – без дополнительных комиссий и сборов. Лидерами по льготному финансированию, помимо городов федерального значения, стали Нижегородская и Воронежская области, а также республика Башкирия. Чаще всего кредиты в рамках программы берутся на производство (34%), розничную торговлю (16%), транспорт (15%) и строительство (13%).

– Эта программа показала себя как эффективный инструмент развития предпринимательства. Банк уже выполнил заявленный план на год и теперь у нас есть возможность до конца года дополнительно выдать около 20 млрд рублей кредитов в рамках программы. Важно, что по ней можно получить не только краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, но и инвестиционные займы на срок до 10 лет, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.