|Деньги
|31.08.2018
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Сбербанк выяснил, для чего клиенты оформляют накопительное страхование жизни
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Москва, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), – За первое полугодие 2018 года полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) в Сбербанке оформили столько же новых клиентов, сколько за весь 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
По сравнению с первым полугодием 2017 года в 2,3 раза выросло число клиентов, которые выбрали накопительное страхование в пользу детей. При опросе клиентов Сбербанка, выбравших «детские» продукты НСЖ, 77 % респондентов сообщили, что формируют накопления на оплату высшего образования ребенка, 15 % приобрели НСЖ для адресной передачи капитала, а 8 % копят на крупный дорогой подарок.
Полис НСЖ на сегодня, по мнению аналитиков, является самым распространенным инструментом целевых накоплений на образование вместе с банковским депозитом.
Управляющий директор управления продаж продуктов благосостояния Сбербанка Катрин Соомре:
– Каждый второй родитель оплачивает дополнительные занятия для подготовки к ЕГЭ. Средняя стоимость часа занятий репетиторов в 2018 году составляет 800 рублей. Неслучайно, согласно данным Росстата, третья наиболее распространенная финансовая цель, на которую копят россияне, – после покупки жилья и автомобиля – это образование.
В НСЖ с формированием накоплений на образование встроена опция «образовательный консультант», который по запросу родителя может подобрать любую информацию, касающуюся развития и обучения ребенка. С помощью этого сервиса можно найти педагогов, тренеров, секции, подходящие учебные заведения (дошкольное учреждение, школу, университет), узнать об условиях поступления, рейтингах и даже датах дней открытых дверей факультетов вузов. А также – подобрать организаторов для детских праздников и кулинарных мастер-классов, забронировать детский клуб или аниматора.
Директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни» Наталья Белова:
– Среди клиентов Сбербанка по детскому НСЖ 67 % родителей задумываются о финансировании высшего образования детей, когда ребенок переходит в шестой-седьмой класс, и приобретают пятилетний полис НСЖ. Тем не менее чем длиннее срок накоплений, тем комфортнее, ведь по НСЖ можно регулярно откладывать любую сумму средств – минимальных «порогов входа» практически нет.
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