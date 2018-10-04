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04.10.2018

Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»

Москва, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), – Сбербанк снова проводит акцию по предоставлению 50%-й скидки по дебетовым золотым картам всех платежных систем: Mastercard, Visa и «Мир».

Как сообщает пресс-служба банка, скидка предоставляется на первый год обслуживания основных личных карт – MasterCard Gold, Visa Gold и Мир Золотая, – открытых в рублях и выпущенных вне пакетов услуг.

Чтобы оформить карту со скидкой, необходимо подать заявку на выпуск в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Сделать это можно на сайте банка, в личном кабинете Сбербанк Онлайн или в отделении банка.

Кроме скидки на обслуживание, клиенты получат повышенные бонусы СПАСИБО в категориях: рестораны и кафе (5%), супермаркеты (1%), на остальные категории – 0,5%. Скидки платежных систем: Visa Premium – на сайте Visa, «Mastercard Бесценные города» – на сайте Mastercard, кешбэк – сервис для держателей карт «Мир», «Привет, Мир» – на сайте НСПК.

– Мы проводили аналогичную акцию в начале года, и она пользовалась большой популярностью у клиентов – ведь только в это время можно получить золотую карту с большими возможностями в два раза дешевле, – говорит директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова.

СПРАВКА:

  • ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
  • Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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