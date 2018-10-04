|Деньги
|04.10.2018
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Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»
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Москва, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), – Сбербанк снова проводит акцию по предоставлению 50%-й скидки по дебетовым золотым картам всех платежных систем: Mastercard, Visa и «Мир».
Как сообщает пресс-служба банка, скидка предоставляется на первый год обслуживания основных личных карт – MasterCard Gold, Visa Gold и Мир Золотая, – открытых в рублях и выпущенных вне пакетов услуг.
Чтобы оформить карту со скидкой, необходимо подать заявку на выпуск в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Сделать это можно на сайте банка, в личном кабинете Сбербанк Онлайн или в отделении банка.
Кроме скидки на обслуживание, клиенты получат повышенные бонусы СПАСИБО в категориях: рестораны и кафе (5%), супермаркеты (1%), на остальные категории – 0,5%. Скидки платежных систем: Visa Premium – на сайте Visa, «Mastercard Бесценные города» – на сайте Mastercard, кешбэк – сервис для держателей карт «Мир», «Привет, Мир» – на сайте НСПК.
– Мы проводили аналогичную акцию в начале года, и она пользовалась большой популярностью у клиентов – ведь только в это время можно получить золотую карту с большими возможностями в два раза дешевле, – говорит директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова.
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