Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

Москва, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Сбербанке 2 декабря стартовала новогодняя акция по вкладам в рублях. Клиентам доступны вклады «Новогодний бонус» и «Выгодный старт», сообщает пресс-служба банка.

Вклады открываются на следующих условиях:

вклад «Новогодний бонус»

Дата начала приема – 02 декабря 2019 года, дата окончания приема (включительно) — 15 января 2020 года. Ставка по вкладу на срок от четырех до девяти месяцев составит 4,85%, на срок девять месяцев – 5,25%. Минимальная сумма вклада – 50 тысяч рублей. Вклад не пополняемый.

вклад «Выгодный старт»

Дата начала приема – 02 декабря 2019 года, дата окончания приема (включительно) – 31 января 2020 года. Ставка по вкладу: на срок шесть месяцев – 5,00%, на срок один год – 5,50%, на срок 1,5 года – 5,85%. Минимальная сумма вклада – 50 тысяч руб. Вклад доступен для клиентов, которые в период с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2019 года не открывали срочные вклады. Вклад не пополняемый.

С подробными условиями можно ознакомиться на официальном сайте банка.