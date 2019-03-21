Семейная пара из Братска «выдавала» кредиты через соцсети, аферистов осудили

Братск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Семейной паре мошенников из Братска, «выдававшей» кредиты через соцсети, вынесли приговор.

Женщина получила два года и один месяц условно, ее супруг – два года условно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Злоумышленниками оказались 22-летняя женщина и ее 29-летний супруг. Пара в «Одноклассниках» предлагала помощь в получении банковских кредитов жителям Братска и Черемхово. Займов клиенты не получали, зато переводили на счет аферистов деньги, полагая, что оплачивают требуемые менеджером банка обязательства по якобы оформленным кредитам. Средства вымогали под предлогом оплаты банковской комиссии, составления анкет, оформления страховки и иных документов, – сообщают в полиции.

Одна из потерпевших лишилась 70 тысяч рублей, другой нанесен ущерб в размере свыше четырех тысяч.

Осужденные вину признали и частично возместили ущерб. Суд учел это в числе прочих смягчающих обстоятельств и дал два года и один месяц условно женщине и два года условно мужчине.

Полицейские не исключают, что жертв мошенников может быть больше.