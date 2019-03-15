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17.03.2019

Сергей Левченко распорядился поднять зарплаты чиновников Иркутской области с 1 апреля

Иркутская область, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - У государственных гражданских служащих в Иркутской области с 1 апреля 2019 года вырастут оклады. Приказ об этом подписал губернатор региона Сергей Левченко. Документ опубликован на портале правовой информации.

– Постановляю увеличить (проиндексировать) с 1 апреля 2019 года в 1,04 раза размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Иркутской области в соответствии с занимаемыми ими должностями государственной гражданской службы, – отмечается в документе.

В указе также сообщается, что с 2007 года в Иркутской области зарплаты чиновников индексировали пять раз. В последний раз повышение произошло в 2017 году.

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