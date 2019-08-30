Сергей Сокол предложил выделить дополнительное финансирование муниципалитетам

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол направил губернатору региона Сергею Левченко обращение о необходимости корректировки областного бюджета в сентябре 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, главными причинами для внесения изменений в бюджет являются необходимость оказать помощь территориям, пострадавшим от наводнения, и выровнять бюджетную обеспеченность муниципальных образований.

Председатель Законодательного собрания отмечает, что корректировка областного бюджета, проведенная в июле и касавшаяся выделения средств на ликвидацию последствий паводка, учитывала потребности муниципальных образований не в полной мере.

– Например, Бунбуйскому муниципальному образованию Чунского района требовалось 953 тысяч рублей, а выделено было только 294 тысячи рублей. Кроме того, в конце июля прошла вторая волна паводка, также причинившая немалый ущерб, и муниципалитетам снова нужны дополнительные средства для восстановления. Поэтому откладывать корректировку бюджета недопустимо, – подчеркнул Сергей Сокол.

Кроме того, в областной парламент поступают многочисленные обращения органов местного самоуправления о нехватке средств в местных бюджетах на решение вопросов местного значения.

– В ходе рабочих поездок в разные муниципальные образования Иркутской области мы проводили встречи с мэрами и главами поселений. Они говорят о нехватке средств на выполнение ряда обязательств, в том числе по выплате заработной платы уже за сентябрь. Нужно также учитывать, что потребуется время на доведение финансирования. У нас есть примеры того, что средства, выделенные при корректировке бюджета в мае, распределены и доведены до получателей только в июле-августе, в частности, средства на приобретение мусорных контейнеров. Поэтому мы будем настаивать на внесении осенних изменений в бюджет как можно раньше – в сентябре, – рассказала председатель комитета по бюджету ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова.

Сергей Сокол также обратил внимание на то, что средства из областного бюджета поступают в муниципалитеты не моментально, что также делает необходимым скорейшую корректировку бюджета.

– Дальнейшая задержка принятия решения и позднее финансирование особенно серьезно отразятся на муниципальных образованиях первого уровня и повлекут невозможность решения многих вопросов местного значения, в том числе в социальной сфере, – отметил Сергей Сокол.