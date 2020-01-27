Сфера здравоохранения и соцуслуг в Иркутской области лидирует по уровню просроченных долгов по зарплате

Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Суммарная просроченная задолженность по зарплате в Иркутской области на 1 января 2020 года составила 9,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

Основная часть задолженности сложилась в области здравоохранения и социальных услуг – 61,9%. На сферу водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений приходится 27%, на образование – 11,1%.

Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 122 человека. В расчёте на одного работника приходится 74,7 тысяч рублей неполученной зарплаты. Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств, говорят в Иркутскстате.