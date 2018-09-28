Шелеховчанин оплатил долг по кредиту, чтобы продать машину

Шелехов, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Шелехова взял в кредит более 200 тысяч рублей и не спешил отдавать. Погасить долг ему пришлось после вынесения постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении имеющегося у него в собственности автомобиля.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина вознамерился продать автомобиль марки «SsangYong Istana» 2000 года выпуска, но обнаружил, что не может это сделать. Постановление об ограничении было отменено после погашения задолженности в полном объеме.