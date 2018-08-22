Шелеховчанин под угрозой суда выплатил сыну полмиллиона рублей алиментов

Шелехов, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Шелехова рассчитался с алиментной задолженностью после того, как его бывшая жена подготовила пакет документов для обращения в суд с заявлением о взыскании неустойки по этим платежам.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, за несколько лет шелеховчанин накопил 490 тысяч рублей долга, будучи безработным. Затем он устроился инженером в фирму, основным видом деятельности которой является транспортная обработка грузов. По месту его занятости судебным приставом-исполнителем было направлено постановление на удержание 1/6 части заработной платы в счет алиментов. Однако долг так и оставался непогашенным, поскольку ежемесячное удержание из зарплаты по сумме фактически было равно текущей ежемесячной выплате по алиментам.

Бывшая супруга решила через суд взыскать с горе-папаши 1,5 млн рублей неустойки. Об этом мужчину уведомили на приеме у судебных приставов. После этого шелеховчанин моментально нашел деньги, оплатил задолженность и договорился с бывшей женой о том, что она не будет обращаться в суд.