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11.01.2019

Шелеховчанка провернула аферу с маткапиталом

Шелехов, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Шелехова провернула мошенническую схему с материнским капиталом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере.

В августе 2016 года женщине был выдан сертификат на материнский капитал, после чего она решила использовать его для улучшения жилищных условий. В феврале 2017 года в одной из коммерческих организаций подозреваемая получила ипотечный займ на приобретение жилья. Позже между ней и ангарчанином был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка в Ангарском городском округе. Затем женщина обратилась в Пенсионный фонд для обналичивания маткапитала в связи с покупкой недвижимости. В скором времени деньги в размере около 430 тысяч рублей ей были получены.

Следствием установлено, что несовершеннолетние дети вообще не проживают с матерью, а на якобы приобретенном земельном участке отсутствуют объекты недвижимости. Таким образом, действия женщины по использованию средств материнского капитала привели к ее незаконному обогащению за счет бюджетных средств Российской Федерации.

Сейчас допрашиваются все участники и заинтересованные лица данной сделки. Расследование уголовного дела продолжается.

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