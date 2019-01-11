Сибиряки в новогодние каникулы в интернете тратили деньги на еду, развлечения, учебу и вещи

СФО, 13.01.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители Сибирского федерального округа в новогодние каникулы по интернету тратили деньги на заказ еды, развлечения, самообразование и шопинг.

Эксперты Яндекс.Кассы проанализировали платежи пользователей с 1 по 8 января 2019 года на онлайн-площадках.

В праздники многие жители Сибири не тратили время на приготовление еды, а заказывали её онлайн. В среднем за раз они платили за еду с доставкой 990 рублей. Любители развлечений тоже не тратили время зря: средний платёж сибиряков за музыку и кино в интернете составил 1030 рублей, за игры – 460 рублей, за билеты на концерты, в кино, театры и музеи – 1020 рублей.

Пока одни развлекались, другие занимались самообразованием – средний чек пользователей из Сибирского региона за обучающие онлайн-курсы составил 2310 рублей. В праздники многие планировали будущие путешествия – средние платежи за билеты на самолёты и поезда составили 7900 и 1170 рублей соответственно.

В праздничные каникулы жители Сибири активно занимались онлайн-шопингом. В топ-5 популярных товаров, которые они заказывали через интернет, вошли одежда, обувь и аксессуары (средний чек – 1500 рублей), книги (410 рублей), косметика и парфюмерия (3360 рублей), товары для хобби (2200 рублей), товары для дома (4110 рублей).