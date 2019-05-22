Следком начал проверку по забастовке рабочих в Иркутске

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области начало доследственную проверку по факту невыплаты зарплаты рабочим, которые строят в Иркутске детсад на улице Сосновая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– 22 мая в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлен видеосюжет о том, что в Первомайском микрорайоне Иркутска группа иностранных рабочих, находясь на крыше недостроенного здания, требовала выплатить им заработную плату, – отмечают в СКР.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как ранее сообщила пресс-служба администрации Иркутска, долг перед рабочими образовался в связи с неоплатой денежных средств профильными министерствами Иркутской области, в том числе транзитных федеральных денег муниципалитету. В Минобразования Иркутской области отметили, что регион уже получил средства на объект, сейчас завершается работа по заключению дополнительного соглашения. Как только оно будет заключено, финансирование объектов продолжится.