Следователи встретились с медиками Иркутска, которые пожаловались на невыплату стимулирующих надбавок

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске представители СК России встретились с сотрудниками скорой помощи, не получившими вовремя стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следователи проводят доследственную проверку ситуации, 18 мая на станции скорой медицинской помощи Иркутска состоялась встреча главы региона с сотрудниками, которые вовремя не получили стимулирующих выплат. На встрече также присутствовали представители прокуратуры, заместитель руководителя следственного управления СК России по Иркутской области и руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Иркутска.

В ходе диалога представители власти поинтересовались у медперсонала, есть ли ещё какие-либо жалобы и претензии в сложившейся ситуации.

Сейчас всем сотрудникам станции скорой медицинской помощи Иркутска, работавшим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией, произведены все стимулирующие выплаты в полном объёме из федерального бюджета. Кроме того, медработники, которые находятся в зоне риска, получат компенсации из регионального бюджета за интенсивность труда во время режима повышенной готовности в медицинских организациях.

В настоящее время следователями СК России изучается финансовая и иная документация, касающаяся порядка начисления денежных средств. Опрошены сотрудники станции скорой помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем Игорь Кобзев на встрече заявил, что медперсонал, работающий с коронавирусными больными и входящий в зону риска заражения COVID-19, получит единовременную выплату из регионального бюджета.

Доплаты из федерального бюджета за март и апрель получили 95 сотрудников станции скорой медицинской помощи Иркутска. Остальные работники медучреждения также постоянно находятся в зоне риска. Отправляясь на вызов, они не знают, с каким диагнозом придётся столкнуться. Кроме того, возросла нагрузка и на других специалистов, которые не задействованы напрямую в работе коронавирусными больными.

В связи с этим глава Приангарья Игорь Кобзев принял решение о введении единовременной региональной стимулирующей выплаты за интенсивность труда во время режима повышенной готовности в медицинских организациях, где были выявлены пациенты с COVID-19. Соответствующий указ уже подписан.

Согласно документу, врачи получат по 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал, фельдшеры и водители выездных бригад скорой помощи - по 25 тысяч рублей, младший медицинский персонал, уборщики и прочие сотрудники, обеспечивающие исследование биологического материала, представляющего опасность для заражения новой коронавирусной инфекцией, - по пять тысяч рублей.

Напомним, медики Иркутской области пожаловались на невыплату надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса. На портале «Твой Иркутск» опубликовано видеообращение, в котором работники Скорой медицинской помощи Иркутска рассказывают, что к 16 мая обещанных надбавок они не получили.

Ситуацией заинтересовался региональный Следственный комитет, была инициирована проверка, по результатам которой ведомство даст свою правовую оценку.

Игорь Кобзев 16 мая заявил, что в срочном порядке должен быть сделан перерасчет начисленных доплат. Уже на следующий день власти региона отчитались о том, что медработники в полном объеме получили деньги за апрель.