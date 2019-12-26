СМИ: длинные выходные не влекут за собой уменьшение оплаты труда

Интернет, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Длинные выходные не влекут за собой уменьшение оплаты труда. Такие гарантии прописаны в Трудовом кодексе РФ, сообщает Российская газета со ссылкой на Роструд, передаёт «Афанасий бизнес» .

– Для работников, получающих оклад, Трудовым кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты. То есть, отработав рабочие дни по производственному календарю, работники получают такую же зарплату, – приводит издание слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Он уточнил, что работникам на сдельной оплате труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер оговаривается соглашением, коллективным договором или другими актами.