СМИ: Дмитрий Медведев заявил, что на поддержку бизнеса, пострадавшего от наводнения в Приангарье, выделят 800 миллионов рублей

Москва, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство РФ выделит около 800 миллионов рублей для поддержки предпринимателей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом пишет rosbalt.ru со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам Дмитрия Медведева, деньги выделяются из резерва правительства, и они пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, а также сельхозтоваропроизводителей. Всего направят около 800 миллионов рублей.