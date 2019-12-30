СМИ: эксперты рассказали, как изменится рынок труда в ближайшие десять лет

Москва, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшие десять лет на рынке труда будут востребованы работники, умеющие анализировать, коммуницировать и решать нестандартные задачи. Об этом рассказали эксперты ВНИИ труда, сообщают argumenti.ru .

Новое десятилетие потребует от работников готовности к серьёзной переквалификации, непрерывному обучению. Также нужно будет развивать уже приобретенные навыки.

– Залог успеха абсолютно точно заключается в том, чтобы человек учился в течение всей трудовой жизни. Конечно, это в разной степени применимо к разным категориям работников, но в целом касается всех. Конкурентоспособность на рынке труда зависит от того, насколько работник расширяет свою компетенцию, следит за теми изменениями, которые происходят в его профессии, и обучается новому. А для этого нужно соответствовать динамично изменяющимся требованиям современного рынка труда, постоянно актуализировать свои знания и навыки, – отмечают специалисты ВНИИ труда.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов уверен, что мы вступаем в интересный период времени, который можно будет разделить на две части. Первая часть проста: о себе будет давать знать демографическая ситуация. Количество молодых людей, выходящих на рынок труда, будет минимальное. При этом никто не отменял трансформацию самой экономики и изменение требований работодателей.