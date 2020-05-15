СМИ: медики Приангарья пожаловались на невыплату надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса

Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Медики Иркутской области пожаловались на невыплату надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса. На портале «Твой Иркутск» опубликовано видеообращение, в котором работники Скорой медицинской помощи Иркутска рассказывают, что к 16 мая обещанных надбавок они не получили.

– Мы – работники скорой медицинской помощи города Иркутска. Хотим обратить внимание на то, что постоянно не выполняются распоряжения президента РФ, начиная с майских указов. Обещанные выплаты 25 тысяч, 50 тысяч рублей стимулируюшего характера за особые условия труда в период пандемии COVID-19 всем работникам скорой медицинской помощи города Иркутска – врачам, фельдшерам, водителям – на 16 мая 2020 года не выплачено, – говорится в видеообращении.

Также портал «Твой Иркутск» приводит цитату одного из сотрудников скорой помощи Сергея Гаврикова, который рассказывает, что выплаты были, правда, совсем не в том объеме, который заявлен. 10 мая вышло распоряжение правительства Иркутской области о доплатах.

– Они знали, что 12 мая будет конференция с Мишустиным, отчет всех губернаторов о проведенных выплатах. В ночь проводились расчеты, как говорится на коленях, и в ночь сделаны выплаты. Знаете, от 40 рублей. 40 рублей. 100 рублей, 142 рубля до 2000. Вот такие смешные выплаты, и за них отчитались Мишустину, что да, все, выплаты в Иркутской области есть. По телевизору прозвучало, Иркутская область выплатила, – рассказал журналистам портала врач.

Доплаты, по его словам, пришли 15 мая, но «какие-то непонятные».

– Большинству вообще ничего, но не было тех обещанных 25 и 50 тысяч. Полтора месяца, работая в такой напряженной обстановке, обусловленной эпидемией, мы все надеялись, все однозначно услышали 25 и 50. И вдруг оказывается, что это ничего не положено. Вчерашний день – черный день для скорой помощи всей страны. Настроение совершенно опущено. Есть люди, которые плакали… Потому что мы жили этим ожиданием, мы рассчитывали, водители, особенно фельдшеры. Нам же еще обещали двойную зарплату за апрель, – рассказал Сергей Гавриков.