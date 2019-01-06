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05.01.2019

СМИ: почти каждый пятый работодатель в России поднимет зарплату сотрудникам в 2019 году

Москва, 5.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В России почти каждый пятый работодатель (19%) планирует повышение зарплаты свои сотрудникам в 2019 году. Эксперты отмечают, что в условиях низкого экономического роста бизнес считает каждый рубль и старается урезать расходы, поэтому могут быть сокращены премии и соцпакеты работникам.

Тем не менее, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на другие СМИ, некоторые работодатели уже намерены поднять зарплаты с нового года, а еще 25% на этот счет. По сведениям HeadHunter, в ИТ-индустрии зарплаты сотрудников будут расти независимо от общих тенденций. В среднем по рынку ожидаемое повышение зарплат – на шесть процентов, в ИТ-сфере – на десять процентов.

Зарплаты топ-менеджеров последние три года остаются стабильными, и изменений, скорее всего, не будет. 56% работодателей планов по повышению зарплат сотрудникам не рассматривают.

Специалисты по подбору персонала советуют: при планах поменять работу в наступившем году нужно рассматривать предлагаемые оклады без учета премий и других бонусов.

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