ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Деньги
16.05.2018

СМИ: повышение налогов может коснуться не доходов, а имущества граждан

Российская Федерация, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство не будет повышать налог на доходы физических лиц в ближайшее время. Взамен этого могут повыситься совсем другие налоги. Данная мера вызвана крайней необходимостью увеличения налоговых ставок, гласит распространенное в эти дни в СМИ мнение.

Так,  заявление правительства о том, что пенсионный возраст в России будет, скорее всего, повышен, вызвало очень бурную негативную реакцию в обществе, поэтому в этих условиях принимать какие-то дополнительные непопулярные меры — например, повысить налоги на доходы физических лиц или на имущество физических лиц — было бы очень невыгодно для кабинета министров, напомнинают, в частности, "Аргументы Недели". Но отказ от повышения НДФЛ не означает, что правительство не будет облагать налогом уже полученные доходы физических лиц в виде имущества. То есть, налог на имущество физлиц в течение года, скорее всего, будет повышен, либо этот вопрос будет обсуждаться, сообщают экономисты.

При этом информация о повышении НДФЛ на 2% появилась в конце марта этого года. Эксперты тогда отмечали, что отметив, что «ставка в 13% не фетиш», а разница между 13% и 15% такова, что вряд ли после повышения все граждане РФ побегут из страны.

Так же стоит отметить, что возможно введение налога для самозанятых граждан — так называемый налог на профессиональный доход. Его ставка по предварительным оценкам составит 3% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6% для обслуживания юридических лиц.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске