СМИ: повышение налогов может коснуться не доходов, а имущества граждан

Российская Федерация, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство не будет повышать налог на доходы физических лиц в ближайшее время. Взамен этого могут повыситься совсем другие налоги. Данная мера вызвана крайней необходимостью увеличения налоговых ставок, гласит распространенное в эти дни в СМИ мнение.

Так, заявление правительства о том, что пенсионный возраст в России будет, скорее всего, повышен, вызвало очень бурную негативную реакцию в обществе, поэтому в этих условиях принимать какие-то дополнительные непопулярные меры — например, повысить налоги на доходы физических лиц или на имущество физических лиц — было бы очень невыгодно для кабинета министров, напомнинают, в частности, "Аргументы Недели" . Но отказ от повышения НДФЛ не означает, что правительство не будет облагать налогом уже полученные доходы физических лиц в виде имущества. То есть, налог на имущество физлиц в течение года, скорее всего, будет повышен, либо этот вопрос будет обсуждаться, сообщают экономисты.

При этом информация о повышении НДФЛ на 2% появилась в конце марта этого года. Эксперты тогда отмечали, что отметив, что «ставка в 13% не фетиш», а разница между 13% и 15% такова, что вряд ли после повышения все граждане РФ побегут из страны.

Так же стоит отметить, что возможно введение налога для самозанятых граждан — так называемый налог на профессиональный доход. Его ставка по предварительным оценкам составит 3% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6% для обслуживания юридических лиц.