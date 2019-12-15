СМИ: работающих пенсионеров могут начать штрафовать

Москва, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Неофициальная подработка вместо заработка станет поводом для уголовного наказания работающим пенсионерам. Ее хотят признать мошенничеством, что является уголовно наказуемым преступлением, пишут argumenti.ru .

Налоговые службы предупредили, что пенсионеры могут получить обвинение в мошенничестве. Под ним подразумеваются подработки или любое неофициальное трудоустройство, с которого граждане РФ не платят налоги.

Пенсионный фонд России следит за подобными нарушениями. Если пенсионер получает пенсию с индексацией и надбавками и при этом подрабатывает, его могут привлечь и/или оштрафовать на 120 тысяч рублей.

– Можно быть недовольным, возмущаться, но закон надо исполнять. Если человек работает и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию – это незаконно, – отметили в Союзе пенсионеров.