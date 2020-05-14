СМИ: решение о выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми будут принимать в течение пяти дней

Москва, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство России утвердило правила оказания материальной помощи на сумму 10 тысяч рублей семьям с детьми. Об этом пишет «Афанасий бизнес» .

На выплату могут претендовать семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет (в том числе дети, которым исполнится 16 лет в период с момента объявления выплаты до 1 июля 2020 года). И родители, и дети должны быть гражданами РФ.

Заявления на выплату подаются через портал госуслуг, в отделениях Пенсионного фонда или филиалах МФЦ.

Срок рассмотрения заявления не должен превышать пяти рабочих дней с даты регистрации документа, и если принято положительное решение, деньги зачислят на банковский счет в течение трех дней.

Также в Правилах указаны основания, по которым в единовременной выплате могут отказать. Деньги не выплатят, если семья лишена родительских прав, если ребенок умер или если в заявлении указаны недостоверные сведения.