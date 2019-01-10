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11.01.2019

СМИ: россиян будут приучать к новым ценам постепенно

Интернет, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января в России увеличился НДС до 20%, что повлекло всеобщее подорожание товаров и услуг, только для потребителя эти изменения не столь заметны с первого дня нового года. Резкие движения в торговле вызывают панику или протест, поэтому россиян будут приучать к новым ценам постепенно, сообщают «Аргументы недели».

Правда, подорожание не коснулось стратегические продукты – это хлеб, молоко, крупы, лекарства. В остальном всё подорожало, даже если вам так не кажется. В чеках под всеми покупками уже красуется новая цифра НДС в 20%, хотя ФНС разрешила торговым сетям вносить изменения в кассовые аппараты до июня 2019 года, но при этом перечисления в бюджет они будут осуществлять уже по-новому.

В стремлении всё-таки не шокировать население и торговые сети, и общепит стараются сохранить средний чек. То есть, повышают цены незначительно, и то на самые ходовые позиции, а с неходовых товаров компенсируют 2% разницы НДС из собственной маржи. Но это до поры до времени. Рано или поздно за всё заплатит покупатель из собственного кошелька.

Не забывайте и про излюбленный манёвр продавцов оставлять цену прежней, но уменьшать фасовочный вес товара, например, вместо 1 кг риса – 900 гр. В торговле даже появились упаковки яиц по 9 штук вместо 10. Теперь уже не скажешь десяток яиц. Некоторые экономисты откровенно не понимают смысл такого повышения налога, ведь в пересчёте на общий экономический круг цены поднимутся на 20-40%, что приведёт к разгону инфляции и дальнейшему обнищанию населения.

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