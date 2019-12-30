СМИ: россиянам планируют повысить зарплату

Москва, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты рассказали, что в 2020 году многих россиян может ожидать рост зарплат. Среди российских компаний около 80% планируют повысить заработную плату сотрудников на 10%, а 90% компаний с иностранным капиталом готовы увеличить зарплату на 7%, пишут argumenti.ru .

– Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом, – сообщили эксперты.

При этом работодатели заверяют, что доход сотрудников будет пересмотрен в первом полугодии 2020 года. Некоторые компании обещают заняться этим уже в январе.