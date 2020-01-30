СМИ: россияне назвали уровень желаемой зарплаты

Россия, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» провел исследование о желаемом уровне заработной платы для россиян. Подробности сообщает портал «Афанасий бизнес» .

В среднем граждане России хотят зарабатывать 92 тысяч рублей в месяц. Причем для мужчин желаемой зарплатой будет 103 тысячи рублей, для женщин - 80 тысяч.

Каждый четвертый мечтает о зарплате от 100 до 200 тысяч рублей. Для 4% респондентов потолок по желаемой зарплате - 30 тысяч рублей.