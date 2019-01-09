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10.01.2019

СМИ: россияне предпочитают откладывать доллары

Москва, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Самым надежным средством сбережения накоплений граждан России по-прежнему остается американский доллар, сообщают «Аргументы недели». Эта валюта не подводила ни во время кризисов, ни во время расцвета экономики. Даже патриоты не могут ничего противопоставить резервной системе США.

По данным экономистов, в России ежемесячно покупают до 5 млрд американской валюты. Несмотря на то, что курс ее за 2018 год вырос на 20%, спрос на доллары не падает. По всей видимости. 2019 год сохранит тренд на хранение своих сбережений – у кого они вообще есть – в американской валюте. И, несмотря на уверения пропагандистов, что эта зеленая бумажка ничем не обеспечена, доверие к ней явно больше чем к отечественному рублю.

Вместе с тем растет и отток капиталов из страны. По данным Центробанка, в 2018 году из России было выведено 55 млрд долларов, а в 2019 году планируется отток в 70 млрд долларов.

В качестве альтернативной формы сбережения экономисты рассматривают банковские депозиты, которые должны вырасти в 2019 году до 9%. Это хоть и немного, но хотя бы должно покрыть инфляцию.

Таким образом, государство само подталкивает население к финансированию экономики США, рост стоимости американской валюты разгоняют также закупки ЦБ для Минфина.

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