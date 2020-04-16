СМИ: Роструд рассказал, какой должна быть зарплата за апрель

Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Федеральной службе по труду и занятости РФ уточнили, как должна выплачиваться зарплата в апреле. Об этом пишет «Афанасий бизнес» .

Согласно сообщению, которое приводит Telegram-канал Стопкоронавирус.рф, зарплата в апреле должна соответствовать тому размеру, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (то есть отработал норму часов при повременной оплате или выполнил норму труда при сдельной оплате).

Не разрешается выплата только части зарплаты на основании форс-мажора. Изменение режима труда, отпуск или простой также не являются основаниями для урезания зарплаты.

Причинами уменьшения зарплаты за апрель могут стать: уход на больничный, прогул сотрудника, отстранение от работы по вине сотрудника.

Отправить сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты можно только по соглашению сторон.

Кроме того, до 30 апреля нельзя уволить сотрудника, кроме как по его желанию, по соглашению сторон или в результате завершения срочного трудового договора.