|Деньги
|12.01.2020
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СМИ: в 2020 году из пенсий россиян могут высчитывать до 70%
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Москва, 12.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году пенсионеры могут лишиться до 70% пенсии. Достаточно иметь долг по оплате коммунальных услуг, неуплаченные алименты или штрафы, в том числе и за преступления, которые не были оплачены вовремя, пишут
Известно, что для урезания пенсии должен быть исполнительный документ. Тогда судебные приставы могут вычесть из пенсии от 50 до 70%.
Кроме этого, одним из поводов для сокращения размера страховой пенсии по старости может стать переезд пенсионера в другой регион, поскольку в таком случае может измениться и повышающий коэффициент, учитываемый при расчете пенсии.
– По этой же причине снижение пенсий может коснуться получателей не только страховых пенсий, но и социальных выплат, потому что в разных регионах установлены различные прожиточные минимумы, – говорится в сообщении ПФР.
Если пенсионер не уведомил ПФР о смене места жительства или об устройстве на работу, то из его пенсии могут вычесть ранее начисленные средства. Правда, в этом случае с выплаты не может быть удержано более 20%.
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