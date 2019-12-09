СМИ: в Госдуме прокомментировали идею повысить зарплату учителям

Москва, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуме прокомментировали предложение министерства просвещения поднять зарплату школьным учителям. Минпросвещения проверило зарплаты педагогов в разных российских регионах и направило свои предложения в Минтруд, сообщают argumenti.ru .

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин отметил, что в России действительно существует неравенство в оплате труда педагогов. По его словам, если у региона есть возможности, руководство области или края устанавливает более высокие ставки оклада для педагогических работников.

– Если у региона не хватает денег на их обеспечение, федеральный бюджет должен помочь, у него для этого все возможности есть. Например, в этом году ожидаемый профицит – 3 триллиона рублей, – рассказал депутат.

Олег Смолин напомнил, что 23 июля Госдума приняла специальное постановление, чтобы базовый оклад педагога составлял не менее 70% от средней зарплаты по региону.