СМИ: в Роскачестве рассказали об опасности уличных банкоматов

Москва, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Злоумышленники могут использовать уличные банкоматы, чтобы считать данные с банковской карты. Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на специалистов Роскачества.

Известно, что мошенники устанавливают на банкоматы фальшивые картоприёмники и клавиатуры, которые запоминают ПИН-код и данные карты. Распознать подделку просто: они прикреплены на скотч или клей, а потому могут шататься и плохо прилегать к поверхности. Также зачастую фальшивые детали отличаются по цвету. Отмечается, что снимать их самостоятельно нельзя – нужно отойти на безопасное расстояние и обратиться в банк. Если подделку удалось заметить после того, как карта оказалась в банкомате, то следует сообщить в банк и заблокировать карту.

- Мошенники могли активировать функцию перевода денег, и вставка карты с вводом ПИН-кода запустит механизм перевода. Вставляйте карту только тогда, когда на экране появилась заставка банка, - посоветовали в Роскачестве.