СМИ: в России будет сложнее получить ипотеку

Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Центробанк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, пишет « Афанасий бизнес ».

Как сообщается на сайте регулятора, ЦБ видит риски для финансовой системы в высокой долговой нагрузке населения и потенциальной волатильности цен на жилье в условиях высокой доли кредитов с низким первоначальным взносом.

Чем выше коэффициент риска, тем выше ставка. Надбавки будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога. Применять надбавки начнут, если ПДН превысит 50%.

С установлением надбавок к коэффициентам у банков будет меньше стимулов выдавать кредиты заемщикам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом по ипотеке. Кроме того, банки смогут накопить капитал на покрытие убытков в случае реализации внешних или внутренних шоков, способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость, и тем самым обеспечат сбалансированность роста ипотечного портфеля с точки зрения кредитных рисков, отметили в ЦБ.