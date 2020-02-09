СМИ: в России названы вакансии с зарплатой от 250 до 800 тысяч рублей

Москва, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Стало известно, какие вакансии в России являются в настоящий момент наиболее высокооплачиваемыми. Некоторые специалисты могут рассчитывать на зарплату в размере 800 тысяч, сообщают argumenti.ru .

Вышеуказанную сумму могут заработать генеральные директора в Новосибирске и главные инженеры нефтеперерабатывающих заводов.

При этом директора по электронной коммерции способны заработать в Москве от 400 тысяч до 1 млн рублей, директора по производству в Екатеринбурге – от 400 до 650 тысяч рублей. Финансовый директор в столице России может получать от 400 тысяч рублей, а главный геолог на Чукотке – от 400 до 450 тысяч рублей.

Ежемесячную зарплату в размере 250 тысяч рублей могут иметь личные ассистенты или репетиторы английского языка для бизнесмена в Ижевске или директор в культурно-образовательном центре "Этномир" в Калужской области.