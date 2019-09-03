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02.09.2019

СМИ: Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка жителям Приангарья

Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.

Как сообщает ТАСС, во время совещания в понедельник в Тулуне, где до этого он встретился с местными жителями, глава государства отметил, что «Сбербанк не очень-то откликается на просьбы граждан» по вопросам реструктуризации кредитов и так далее.

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться. «Встретимся с ними, поговорим – о реструктуризации кредитов, о кредитных каникулах, а может быть где-то индивидуально [решение будет принято]. Может быть, где-то индивидуальную помощь будем оказывать», – сказал зампред кабмина.

Президент, в свою очередь, указал на необходимость переговорить по этой теме с руководством Сбербанка.

– Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать, – подчеркнул Путин.

– Мы после приезда Германа Оскаровича (Грефа, главы Сбербанка – примеч. ред.) здесь пообщаемся, завтра он будет здесь, – сказал Виталий Мутко.

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