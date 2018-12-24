|Деньги
|25.12.2018
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Собственника участка в Ольхонском районе оштрафовали на миллион рублей за загрязнение почвы
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Ольхонский район, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ольхонский районный суд взыскал с собственника участка земли более 1,1 млн рублей ущерба почвам. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.
Ранее инспекторы обнаружили масштабное загрязнение почвы нефтесодержащими продуктами ввиду организации на участке стоянки большегрузной техники.
– Попустительское отношение к окружающей среде негативным образом сказалось на состоянии уникальной экосистемы. Пострадавшая территория входит в границы Центральной экологической, водоохранной зон озера Байкал, которые требуют особой охраны, – отметили в надзорном ведомстве.
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