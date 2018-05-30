Сосед по квартире облегчил карманы братчанина на 1,2 млн рублей

Братск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сосед по ведомственной квартире украл у братчанина 1,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение о краже денег поступило в полицию ранним утром. 38-летний житель Братска обнаружил пропажу вырученных от продажи своего имущества денег после того, как накануне с соседом по ведомственной квартире распивал спиртное. Мужчины являются работниками одного из увеселительных заведений города. Наутро потерпевший, не обнаружив, ни соседа, ни денег, обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что предполагаемый похититель работал поваром в клубе, имея за плечами несколько судимостей за имущественные преступления. Для его поимки незамедлительно были разосланы ориентировки во все близлежащие органы внутренних дел. 28-летнего беглеца экипаж ГИБДД задержал по ориентировке в Тулуне, при нём находились все похищенные у коллеги деньги. Вскоре за ним прибыли оперативники и доставили подозреваемого в Братск.

По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ – кража, совершённая в особо крупном размере, – возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён под стражу. Теперь к месту прописки в Иркутск молодой человек вернётся не скоро, ведь за совершённое им преступление предусмотрено строгое наказание – до 10 лет лишения свободы.