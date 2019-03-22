|Деньги
|24.03.2019
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Сотрудники теруправления Минлеса Приангарья незаконно штрафовали сотрудника лесхоза
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Тайшетский район, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники теруправления Минлеса Приангарья 16 раз незаконно штрафовали сотрудника лесхоза, вынуждая их «прессовать» предпринимателей.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.
По версии следствия, в 2017 году должностными лицами территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Бирюсинскому лесничеству вынесено 16 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа в отношении должностного лица ОГАУ «Бирюсинский лесхоз». Следователи установили, что все протоколы об административных правонарушениях были составлены в отсутствие сотрудника лесхоза, который их не подписывал. При этом документы содержат недостоверные сведения о совершении правонарушений.
Впоследствии ОГАУ «Бирюсинский лесхоз» вмешалось в деятельность индивидуальных предпринимателей лесной сферы, истребовало и получило от них деньги для оплаты этих штрафов в размере более 150 тысяч рублей.
Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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