Сотрудники теруправления Минлеса Приангарья незаконно штрафовали сотрудника лесхоза

Тайшетский район, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники теруправления Минлеса Приангарья 16 раз незаконно штрафовали сотрудника лесхоза, вынуждая их «прессовать» предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в 2017 году должностными лицами территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Бирюсинскому лесничеству вынесено 16 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа в отношении должностного лица ОГАУ «Бирюсинский лесхоз». Следователи установили, что все протоколы об административных правонарушениях были составлены в отсутствие сотрудника лесхоза, который их не подписывал. При этом документы содержат недостоверные сведения о совершении правонарушений.

Впоследствии ОГАУ «Бирюсинский лесхоз» вмешалось в деятельность индивидуальных предпринимателей лесной сферы, истребовало и получило от них деньги для оплаты этих штрафов в размере более 150 тысяч рублей.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.