ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Деньги
24.03.2019

Сотрудники теруправления Минлеса Приангарья незаконно штрафовали сотрудника лесхоза

Тайшетский район, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники теруправления Минлеса Приангарья 16 раз незаконно штрафовали сотрудника лесхоза, вынуждая их «прессовать» предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в 2017 году должностными лицами территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Бирюсинскому лесничеству вынесено 16 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа в отношении должностного лица ОГАУ «Бирюсинский лесхоз». Следователи установили, что все протоколы об административных правонарушениях были составлены в отсутствие сотрудника лесхоза, который их не подписывал. При этом документы содержат недостоверные сведения о совершении правонарушений.

Впоследствии ОГАУ «Бирюсинский лесхоз» вмешалось в деятельность индивидуальных предпринимателей лесной сферы, истребовало и получило от них деньги для оплаты этих штрафов в размере более 150 тысяч рублей.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске