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Деньги
10.04.2020

Сотрудница банка из Киренска получила условный срок за мошенничество с деньгами клиентки

Киренск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Киренский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Киренска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ – присвоение, хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что сотрудница банка провела операцию по выдаче денег со счета потерпевшей в сумме 350 тысяч рублей, изготовив расходные кассовые ордера, в одном из которых подделала подпись потерпевшей. Присвоенные чужие средства подсудимая потратила на погашение своих долгов.

– В судебном заседании исследованы доказательства по делу, допрошены свидетели, потерпевшая. Подсудимая свою вину в совершении преступления полностью признала, раскаялась, возместила причиненный ущерб потерпевшей в размере 410 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, возмещения ущерба в полном объеме, приговорил подсудимую к лишению свободы условно, с испытательным сроком в два года.

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