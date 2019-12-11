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11.12.2019

Соцвыплаты на газификацию жилья отдельных категорий населения увеличены в Иркутской области

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Размер социальной выплаты на газификацию жилых домов или квартир для отдельных категорий населения увеличен в Иркутской области. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

С 1 января 2020 года вступит в силу постановление правительства Иркутской области, по которому ряду категорий людей из регионального бюджета будут оплачивать 90% стоимости работ по подключению жилого дома или квартиры к газу. Размер социальной выплаты не может превышать 110 тысяч рублей.

– Право на социальную выплату имеют одиноко проживающие участники Великой Отечественной войны, инвалиды ВОв, одиноко проживающие пенсионеры, независимо от прекращения ими трудовой деятельности, один из членов семьи, состоящей из пенсионеров или имеющей в своем составе ветеранов, инвалидов войны, детей-инвалидов, тружеников тыла, один из членов семьи многодетных семей, семей одиноких родителей, малоимущих семей, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, – говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Для получения социальной выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить заключенный договор с подрядной организацией на проведение работ по газификации жилого дома (квартиры). Также нужно подтвердить расходы на оплату работ по газификации и предоставить документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение. Многодетные семьи должны подтвердить совместное проживание с детьми.

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