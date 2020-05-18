Среди детей и молодежи Иркутской области 60 человек получили стипендии губернатора в области культуры и искусства

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Среди детей и молодежи Иркутской области 60 человек стали стипендиатами губернатора в области культуры и искусства.

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона Игорь Кобзев поздравил всех стипендиатов в режиме видеоконференции. В этом году размер стипендий увеличен в два раза и составляет 50 тысяч рублей. Общая сумма, выделенная из областного бюджета на эти цели, – три млн рублей.

Стипендиаты пообщались с главой региона, задали интересующие их вопросы. Они касались строительства студенческого городка для учащихся четырех творческих среднеспециальных учебных заведений Иркутска (театрального, художественного училищ, музыкального колледжа, а также колледжа культуры), создания в Иркутской области высшего учебного заведения в сфере культуры, приобретения новых музыкальных инструментов (в том числе национальных) для детских школ искусств, строительства новой музыкальной школы в Тулуне. В этом городе дети занимаются в старом здании, где тесные кабинеты, нет концертного зала для выступлений юных артистов.

Игорь Кобзев отметил, что правительство Иркутской области уделяет большое внимание поддержке культуры и искусства. Так, в Тулуне в следующем году планируется начать строительство Центра развития творчества детей и юношества, прорабатывается вопрос создания новой школы искусств. В прошлом году такое учреждение ввели в эксплуатацию и открыли в Саянске. Поручение изучить вопрос о студенческом городке для воспитанников творческих учебных заведений Иркутска дано министерству культуры и архивов региона.

Возобновлена закупка новых музыкальных инструментов для обучения детей. Из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» на это будет направлено 64 млн рублей, из областного – более 20 млн рублей. Проработать вопрос приобретения и поставки инструментов необходимо до 1 сентября. Также обсуждается увеличение выплат для педагогов, воспитавших обладателей стипендий губернатора.

В этом году документы на соискание стипендии губернатора Иркутской области подали 108 юных дарований со всего региона. Стипендиатами стали 60 человек. Это юные художники, танцоры, вокалисты и музыканты из детских школ искусств и музыкальных школ Иркутска, Черемхова, Нижнеудинска, Тулуна, Вихоревки, Ангарска, Братска, Байкальска, Усть-Илимска, Саянска, села Пивовариха Иркутского района, рабочих поселков Железнодорожный Усть-Илимского района, Белореченский и Михайловка Усольского района, поселка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района и деревни Карлук Иркутского района. В число победителей вошли также ученики и студенты областных учреждений – Иркутской областной детской школы искусств, Братского музыкального училища, Иркутского областного колледжа культуры, Иркутского областного музыкального колледжа имени Шопена.

Стипендии одаренным детям и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства присуждаются с 2002 года. Первые награды в размере пяти тысяч рублей получили всего 10 человек. В последующие годы увеличивалось количество стипендий, размер и условия их назначения. За все годы получателями поощрений стали 800 ребят из разных муниципальных образований Приангарья, участие в отборе приняли более двух тысяч детей.