Средняя зарплата на предприятиях Иркутска в 2018 году превысила 50 тысяч рублей

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Среднемесячная зарплата работников крупных и средних организаций Иркутска в первом полугодии 2018 года составила 50 тысяч 410 рублей, что выше на 10,3% уровня соответствующего периода 2017 года. Об этом сообщается в отчете о социально-экономическом развитии города по итогам января-июня 2018 года.

Наиболее высокие темпы роста среднемесячной заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечаются у работников крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность в области сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (+28,1%), здравоохранения и социальных услуг (+27,1%), культуры, спорта, организаций досуга и развлечений (+20,9%), деятельности профессиональной, научной и технической (+19,0%), в строительстве (+18,2%), в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (+17,4%), в образовании (+15,7%), транспортировке и хранении (+12,7%).

Самая высокооплачиваемая деятельность в первом полугодии 2018 года была зафиксирована в организациях, добывающих полезные ископаемые – 195,2 тысячи рублей, что в 3,9 раза превышает уровень заработной платы в целом по крупным и средним организациям города Иркутска. В финансовой и страховой деятельности среднемесячная зарплата составила 71,2 тысячи рублей.

Между тем, по данным аналитиков, практически вдвое ниже среднего уровня по городу заработная плата работников гостиниц и предприятий общественного питания – 26,7 тысячи рублей.

Величина среднедушевого прожиточного минимума по Иркутску в 1 полугодии 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 1,6% и составила 9 тысяч 699 рублей, для трудоспособного населения – 10 тысяч 262 рубля.

В течение первого полугодия 2018 года ситуация с задолженностью по заработной плате перед работниками организаций областного центра, по данным Иркутскстата, практически не изменилась. По состоянию на 1 июля 2018 года размер задолженности составил 0,6 млн рублей перед 46 работниками ОАО «Искра» (на 1 января 2018 года – 0,6 млн рублей перед 16 работниками двух организаций). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер задолженности уменьшился на 56,8 млн рублей. Задолженность по заработной плате работникам организаций бюджетной сферы города отсутствовала в течение всего периода.