Станислав Новиков: Граждане все чаще прибегают к помощи профессиональных финансовых советников от «БКС Премьер»

Российская Федерация, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В современных реалиях низких ставок по вкладам и развития рынка инвестиционных инструментов граждане все чаще прибегают к помощи профессиональных финансовых консультантов. Как поддержка специалистов способствует достижению обозначенных целей в желаемый срок рассказывает заместитель председателя правления Финансовой группы БКС Станислав Новиков, курирующий розничный бизнес. Группа обладает одной из крупнейших в России сетей офисов, предоставляющих услуги финансового советника под брендом «БКС Премьер». - Насколько развит сегодня в России институт финансовых советников? - Если сравнивать с международным опытом, то мы по большому счету еще в начале пути. 8 из 10 американских семей сегодня пользуются профессиональной финансовой поддержкой, в Чехии один консультант приходится на 14 тыс. жителей, в Венгрии – на 11 тыс. А в России это 75 тыс. человек. С другой стороны, с начала 2010-х параллельно с ростом финансовой грамотности, формированием рынка инвестиционных инструментов, принятием государственных мер по развитию частных инвестиций услуги персонального финансового планирования стали намного более востребованы. «БКС Премьер» одним из первых на рынке стал выстраивать отношения с клиентами через институт личных финансовых советников. Эта стратегия себя оправдывает. - Как повлиял кризис 2014 года на интерес к финансовым консультациям? - По нашим оценкам, с 2014 года спрос на услуги финансовых советников вырос в три раза. В кризис спрос на профессиональную поддержку всегда растет, потому что стоимость активов начинает вести себя непредсказуемо, ставки меняются, валютный курс лихорадит. В такой ситуации уверенность дать может только опытный советник, который досконально разберется в финансовой ситуации конкретного человека, узнает о его целях, предпочтениях, отношении к риску и даст четкие рекомендации. Многие также видят для себя в кризисном периоде скрытые возможности, финансовый советник в данном случае поможет выявить перспективные подешевевшие активы. - Какие цели чаще всего преследуют люди, обратившиеся за финансовой консультацией? - Большинство финансовых целей, с которыми приходят клиенты – это переработанные жизненные устремления. В диалоге с финансовым советником мечты человека вроде «купить квартиру», «сделать ремонт», «оплатить образование», «получить финансовую независимость» обретают конкретные параметры. Цель и мечта каждого человека, который приходит к советнику, – это реальная задача, для ее выполнения составляется индивидуальный финансовый план, основанный на подробном изучении конкретной жизненной ситуации. Ключевая задача советника – найти оптимальный путь к достижению целей клиента, помочь ему правильно оптимизировать доходы и расходы и грамотно вложить деньги, избежав распространенных ошибок и ненужных рисков. - Как происходит общение финансового советника с клиентом? - Персональный советник во время беседы изучает предпочтения клиента, оценивает количество времени, которое он может посвящать инвестициям, его финансовую осведомленность, жизненную ситуацию в целом. Консультант выясняет, есть ли у человека кредитные обязательства, какую часть дохода они составляют. Наконец, главная цель этой коммуникации – выявить цели, которые требуется достичь, а после – предложить индивидуальные финансовые решения. - Все клиенты приходят, будучи уверенными в своих финансовых целях? - Все больше людей отталкиваются в своем решении об инвестировании средств от целеполагания. Вообще по мере роста финансовой грамотности ожидания становятся более конкретными и достижимыми. Но есть немало и тех, кто приходит за «высокой ставкой». Мы объясняем, что, например, рынок акций предполагает, по сути, неограниченную доходность, но и риски там сопоставимые. С финансовым советником вы инвестируете осознанно, объективно понимая и принимая все возможности и риски персональной стратегии. Поэтому мы обязательно интересуемся, готов ли человек регулярно откладывать деньги для реализации цели, какими финансовыми инструментами он пользуется или пользовался ранее, каково его отношение к финансовым рискам. - Можно ли на условном примере рассказать, что может дать адекватный результат консервативному инвестору, вчерашнему вкладчику? - Рассмотрим покупку облигаций на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). При условии инвестирования с помощью ИИС пусть даже в консервативные инструменты (например, облигации федерального займа), доходность может быть значительно выше, чем по банковским вкладам. Дело в том, что ИИС позволяет получать дополнительный доход за счет налогового вычета: в течение трех лет инвестор получает по 52 тыс. рублей при условии, что каждый год счет пополняется на 400 тыс. рублей (налоговый вычет составляет 13% от суммы ежегодного взноса). - Какую ответственность несет финансовый советник за свои решения? - Финансовый советник гарантирует полную прозрачность инвестиционного процесса, он еще «на берегу» обсуждает с инвестором все риски. Конечно, он не может ручаться за то, как точно сам инвестор будет следовать финансовому плану. Но каждый клиент «БКС Премьер» (ООО «Компания БКС») может быть уверен, что в лице советника он получит квалифицированную поддержку и максимально объективные рекомендации на всем протяжении инвестиционного процесса. - Сколько финансовых советников трудится в вашей компании? - Сегодня в нашей сети офисов, расположенной по всей стране - от Калининграда до Иркутска, работают около 700 финансовых советников. Для них существуют строгие критерии профессионального отбора, поэтому, независимо от региона, люди всегда могут рассчитывать на грамотные консультации и качественный сервис. Помогая людям взять под контроль свои финансы, институт финансового советника выполняет важную социальную миссию – повышение финансовой грамотности населения и уровня ответственности по отношению к личным финансам. Одновременно, как мы уже говорили, – это простой и понятный способ достижения своей финансовой цели. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.