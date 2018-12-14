Старый телефон в обмен на скидку: жители Иркутской области могут сэкономить при покупке гаджетов

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания «МегаФон» запустила программу «Трейд Ин» (от английского trade-in — «обменивать») в своей розничной сети. Оператор заберет старые телефоны, а в ответ владелец может получить скидку.

Как сообщает пресс-служба компании, максимальная выгода на покупку нового телефона может составить 40 тысяч рублей.

В век часто сменяющихся моделей смартфонов вопрос об утилизации старого и приобретении нового девайса очень актуален. Однако, не всегда доступен к реализации. Теперь в офисах продаж и обслуживания «МегаФон» старое устройство легко можно обменять на скидку при покупке нового мобильного оборудования, аксессуара, настройки или страховки.

В рамках программы «Трейд Ин» компания «МегаФон» принимает в своих салонах свыше 460 различных моделей телефонов брендов Apple, Samsung, Sony, LG. Обладатели любых других телефонов, включая старые ненужные раскладушки и неработающие устройства, также могут принять участие в программе в рамках утилизации и получить скидку в несколько тысяч рублей на ряд моделей Samsung, Apple и Honor. Новый товар можно купить в кредит или взять в рассрочку.

В Иркутской области эта программа действует в Иркутске, Ангарске, Братске, Байкальске, Белореченске, Железногорске-Илимском, Слюдянке, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске и Усть-Куте. Подробные условия программы, сроки действия предложений, участвующие салоны и уровень скидки доступны на сайте «МегаФона» и в офисах продаж. Также можно получить консультацию у специалистов офисов продаж «МегаФона».