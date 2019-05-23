Суд обязал предпринимателя из Саянска возместить 5 миллионов рублей ущерба от налоговой афёры

Саянск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Саянский городской суд обязал предпринимателя возместить более 5 миллионов рублей ущерба от налогового преступления. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее налоговая служба провела проверку в отношении бывшего руководителя транспортно-экспедиционной компании и выявила, что коммерческая организация не включила в налоговую базу выручку от реализации транспортных услуг, а также учло необоснованные затраты по взаимоотношениям с фиктивными контрагентами. В результате выявленных нарушений компании доначислили к уплате в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость за период с 1 по 4 квартал 2015 года в размере 5 млн 447 тысяч 634 рублей.

СУ СК по Иркутской области по факту случившегося проводилась доследственная проверка. Установлено, что фактически руководителем коммерческой организации в период с 1 по 4 квартал 2015 года являлся житель Саянска. В январе 2019 года он обратился в следственные органы с заявлением о прекращении в отношении него уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Однако это не значит, что ущерб не может быть взыскан, говорят в прокуратуре Иркутской области. В связи с этим ведомство направило исковое заявление в суд. Одновременно иском о взыскании ущерба прокурором города заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ответчику, которое было удовлетворено. Службой судебных приставов возбуждено исполнительное производство.