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08.10.2018

Superjob: в Иркутске и Красноярске инженеры-проектировщики зарабатывают одинаково

СФО, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-проектировщиков в 70 крупнейших городах  России. В этот список попал и Иркутск.

Так, по данным сервиса, инженер-проектировщик в столице Приангарье в среднем получает 41 тысячу рублей. Столько же зарабатывают представители этой профессии в Красноярске. Выше оклад инженеров-проектировщиков в Чите – 43 тысячи рублей – и в Новосибирске – 42 тысячи.

Между тем, в Москве специалист этого профиля может рассчитывать в среднем на заработок в 70 тысяч рублей в месяц, отмечают в Superjob.

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